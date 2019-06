Partnerschaft zwischen der international erfolgreichen Berliner Para-Schwimmerin Elena Krawzow und der Spielbank Berlin (FOTO)

Deutschland (ots) -Die Spielbank Berlin unterstützt die erfolgreiche BerlinerPara-Schwimmerin Elena Krawzow. Die Weltmeisterin undMedaillengewinnerin wird von der hauptstädtischen Spielbank bei ihrensportlichen Aktivitäten und auf ihrem Weg zu den Paralympics 2020 inTokio zukünftig unterstützt. Damit setzt die Spielbank Berlin ihrSportengagement fort und stärkt so nachhaltig den Hauptstadtsport -ein Anliegen, das die Spielbank seit Ihrer Gründung vor über 40Jahren verfolgt."Sportereignisse finden bei den Menschen großen Zuspruch und ElenaKrawzow ist nicht nur äußerst erfolgreich, sondern eine absoluteSympathieträgerin", so Gerhard Wilhelm, Geschäftsführer der SpielbankBerlin. "Unser Ziel ist die Förderung und Unterstützung dieserAusnahmeathletin im Besonderen und eine Steigerung des Bewusstseinsfür den Para-Sport im Allgemeinen. Wir freuen uns auf die anstehendenAufgaben und sind uns sicher, dass wir gemeinsam mit Elena Krawzownoch viele Erfolge im Para-Schwimmen feiern können.""Die Spielbank Berlin ist ein wichtiger Förderer desHauptstadtsports", sagt Elena Krawzow. "Der Sport und das Spiel habenviele Gemeinsamkeiten, Motivation und das nötige Quäntchen Glück sindfür den Erfolg unverzichtbar. Mir persönlich ist sehr wichtig, dasssich die Spielbank Berlin so nachhaltig für Fairness im Sporteinsetzt und in vielerlei Hinsicht Verantwortung übernimmt."Die sehbehinderte Sportlerin startet für das Berliner Schwimmteamund ist Mitglied der Nationalmannschaft Para-Schwimmen des DeutschenBehindertensportverbands (DBS). Ihr Trainer ist Phillip Semechin. Dergrößte Erfolg der Schwimmerin ist der Gewinn der Silbermedaille über100 Meter Brust bei den Paralympics 2012 in London. Ein Jahr späterwurde Elena Krawzow über diese Strecke zum ersten Mal Weltmeisterin.Erst kürzlich hat sie beim Swim Cup im niederländischen Eindhovenwieder für Aufsehen gesorgt: Mit gleich drei Weltrekorden über 50,100 und 200 Meter Brust gelang der Berlinerin ein starkerSaisonstart. Den Weltrekord über 100 Meter Brust verteidigte sie kurzdarauf in Glasgow gegen die Brasilianerin Maria Carolina Gomes undsteigerte damit innerhalb weniger Wochen ihre persönlicheBestleistung um mehr als eine Sekunde. Zusätzlich stellte sie überdie 50 Meter Freistil einen neuen Deutschen Rekord auf.Die Spielbank Berlin GmbH & Co. KG wurde 1975 gegründet, um eineSpielbank im damaligen Westberlin zu etablieren und zu betreiben. ImHerbst 1975 wurde vom Land Berlin die Konzession erteilt und imEuropa-Center begann der Spielbetrieb. Nach dem Fall der Mauer nutztedie Spielbank Berlin die Chance auf Modernisierung und Erweiterungund bezog 1998 ihre heutigen Räume in unmittelbarer Nähe desPotsdamer Platzes. Inzwischen betreibt die Spielbank Berlin vierStandorte, die über die ganze Stadt verteilt sind: Den Hauptstandortam Potsdamer Platz sowie die Spielbanken am Fernsehturm, an derEllipse Spandau und in der Marburger Straße, in denen fast 500Mitarbeiter jährlich mehr als 600.000 Gäste begrüßen.Die Spielbank Berlin fühlt sich der Hauptstadt nicht nur in punktoEntertainment verpflichtet, sie engagiert sich auch für Sport, Kulturund Soziales. Sie ist seit ihrer Gründung besonders dem Sportverbunden und unterstützt unter anderem die Füchse Berlin, die BRVolleys sowie das Internationale Stadionfest (ISTAF). Hinzu kommenzahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise dasClassic Open Air, die Pyronale, der Deutsche Filmpreis und derBundespresseball. Die Spielbank Berlin ist seit Jahrzehnten einzuverlässiger Partner des Landes Berlin und Mitglied in wichtigenNetzwerken der Hauptstadt. Als erfolgreichste Spielbank Deutschlandssetzt die Spielbank Berlin mit ihren vier Standorten in derBundeshauptstadt sowohl im Bereich des Service- und Spielangebotes,aber auch im wichtigen Bereich des Spieler- und Jugendschutzeskontinuierlich neue Maßstäbe.Pressekontakt:Spielbank Berlin GmbH & Co. KG, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785Berlin,T: +49 (0)30 - 255 99 102, F: +49 (0) - 255 99 109, E:pressestelle@spielbank-berlin.deOriginal-Content von: Spielbank Berlin, übermittelt durch news aktuell