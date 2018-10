Partnerschaft vom Australian Open mit Luzhou Laojiao

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das Australian Open hat mit derchinesischen Baijiu-Marke Luzhou Laojiao die größte Sponsorenschafteines chinesischen Unternehmens in seiner Turniergeschichteunterzeichnet.Beim Australian Open tritt diese Partnerschaft zum ersten Malinternational in Erscheinung, um im Rahmen der Serie 'WinningMoments' (Siegesmomente) die gemeinsamen, auf Tradition, Geschichte,Feierlichkeiten und Innovation basierenden Werte zu zelebrieren.Luzhou Laojiao kommt im Rahmen seines Sponsoring des AustralianOpen in den Genuss globaler Aufmerksamkeit und Markenbindung, zudenen auch internationale Sendezeiten und ein Bewirtungsangebot vonWeltklasse zählen."Wir freuen uns, Luzhou Laojiao als Sponsorenpartner desAustralian Open begrüßen zu können, ein beachtliches Ereignis in derGeschichte unserer Organisation", sagte Richard Heaselgrave, ChiefRevenue Officer von Tennis Australia."Es ist kein Geheimnis, dass China und die Region eine großeTragweite für das Australian Open haben und wir unsere Rolle als derGrand Slam des asiatisch-pazifischen Raums sehr ernst nehmen.""Das Australian Open ist die weltweit größte Sport- undUnterhaltungsveranstaltung im Monat Januar; Zuschauer aus aller Weltblicken auf die weltbesten Spieler und die beeindruckenden Matcheshier in Melbourne und auch auf den Bildschirmen weltweit.""Zweifelsohne ist diese Partnerschaft ein weiterer wichtigerMeilenstein zur internationalen Bekanntmachung von Luzhou Laojiao. InZukunft möchten wir eng mit dem Australian Open an der Förderung desTennissports zusammenarbeiten, indem wir wohltätige Sportprogrammeeinrichten und unseren Kundenstamm weiter ausbauen, um diesegemeinsame Partnerschaft in ihrem Umfang, ihrer Multidimensonalitätund ihrer langfristigen Orientierung zu fördern, dieKommunikationswege mit unseren Kunden weltweit zu verbessern und dieMarke Luzhou Laojiao in der Welt zu verbreiten", sagte Herr Liu Miao,Vorstandsvorsitzender von Luzhou Laojiao.Als erste chinesische Baijiu-Marke, die eine Partnerschaft miteinem Grand Slam-Turnier abschließen konnte, trägt Luzhou Laojiao zurVielfalt des gastronomischen Angebots beim AO bei und will Genießernweltweit die einzigartige chineische Baijiu-Kultur und -Etikettevermitteln.Durch seinen Aufstieg in den letzten Jahren zur weltweit führendenSport- und Unterhaltungsveranstaltung gewann das Australian Opensteigende Zahlen neuer Fans in China und aus der Region, die dasTurnier mehr denn je entweder live oder am Bildschirm verfolgten.Darum dient das Australian Open seinen Partnern als exzellentePlattform zum Engagement der Fans auf verschiedene motivierendeWeisen.In den vergangenen Jahren eröffnete Tennis AustraliaNiederlassungen in Shanghai und Hongkong, mit denen ein Team vonMitarbeitern mit Lokalkenntnissen mehrere, für das ganze Jahrgeplante Veranstaltungen zum Australien Open entwickelt unddurchführt, deren Thematik an den jeweiligen Markt gebunden ist, unddas Australian Open an Touristen vermarktet wird, die das Turnierlive erleben möchten.Diese Bemühungen genau wie die starke Unterstützung durchUnternehmen, die Medien und Partnerschaften mit Reiseveranstalternund Behörden verhelfen dem Australian Open zur Festigung als dasGrand Slam des asiatisch-pazifischen Raums.Links zu den Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=321659Pressekontakt:Herr HanTel: +86 10 88051148.Original-Content von: Luzhou Laojiao Group Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell