Partnerschaft mit OECD soll nationale Reformen in Thailand voranbringen

Bangkok (ots/PRNewswire) - Um die Regierungsarbeit undWettbewerbsfähigkeit des Landes auf internationale Standardsanzuheben, arbeitet Thailand in Zukunft mit der Organisation fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zusammen. Am31. Mai 2018 unterzeichneten Dr. Kobsak Pootrakool, Minister imPremierministeramt, und Angel Gurria, Generalsekretär der OECD, imRahmen des Ministerial Council Meeting (MCM 2018) in Paris eineÜbereinkunft für die künftige Zusammenarbeit im Rahmen einessogenannten "Country Programme".Vilawan Mangklatanakul, Generaldirektorin der Abteilung fürinternationale Wirtschaftsangelegenheiten im Außenministerium merktehierzu an, dass die OECD manchmal auch als "Club der reichen Männer"bezeichnet werde, da die aktuelle Mitgliederschaft bislanghauptsächlich aus den reichen Ländern Europas und Amerikas bestand.In den letzten Jahrzehnten hat sich dieses Bild jedoch gewandelt.Durch Partnerschaften und Aufnahme neuer Mitglieder aus anderenTeilen der Welt ist die globale Strategie der OECD inklusivergeworden, z. B. durch den Beitritt neuer Mitglieder ausLateinamerika. Gemäß der Vision zum 50. Jubiläum der OECD (50thAnniversary Vision Statement) ist die Organisation "in jüngster Zeitverschiedene flexible Beziehungen mit unterschiedlich entwickeltenLändern und Institutionen der Welt eingegangen. Immer mehr Länderstellen ihre Daten und Best Practices zur Verfügung, tragen zurGlobalen Flora der Organisation bei, nehmen an Diskussionen,Ausschüssen und Gremien teil und halten sich in einigen Fällenbereits an die entsprechenden internationalen Standards. Durch dieseBeteiligung profitieren wir wechselseitig von unseren Erfahrungen undkommen unserem gemeinsamen Ziel näher, Verbesserungen für alleMenschen zu erreichen. Wir freuen uns über dieses wachsendeNetzwerk."Derzeit gilt die OECD als weltweiter "Standardgeber" für guteRegierungs- und Wirtschaftspolitik. Die OECD gibt ihren Mitgliedernnicht nur politische Empfehlungen in den Bereichen Handel,Investitionen, Umwelt, Steuerwesen und Finanzen und allgemeinerRegierungsführung, sondern arbeitet auch mit Partnerländern zusammen,um gute Vorgehensweisen zu identifizieren und Lösungen für gemeinsameProbleme zu finden. Thailand nimmt bereits an OECD-Meetings in denBereichen Steuerwesen, Ausbildung, Entwicklung, Energie, DigitaleWirtschaft, Fischerei, Korruptionsbekämpfung und Kleine undmittelständische Betriebe teil. Vor drei Jahren wurde Thailand vonder OECD neben Kasachstan, Marokko und Peru als eines von vierLändern als potenzieller Partner im neuen kooperativen Rahmenwerknamens "Country Programme" ausgewählt. Im Rahmen dieses Programmeswird gemeinsam am Ausbau der Kapazitäten und der Umsetzung internerReformen gearbeitet.Das Country-Programme von Thailand und der OECD ist einedreijährige Kooperation. Laut Angel Gurria wird das Programm"Thailands nationale Reformagenda unterstützen und gleichzeitig[Thailand] näher an die OECD-Familie heranführen", mit "dem Ziel,eine Annäherung Thailands an die OECD-Gremien und -Standards zuerreichen". Insgesamt enthält das Programm 16 Projekte mit Reformenin wichtigen Bereichen wie Regierungsführung (d. h. transparente undzuverlässige Regierungsführung, Politikkoordination, budgetäre,rechtliche und regulatorische Best Practices), zukunftsorientierteWirtschaftspolitik (d. h. geschäftsfreundliche Praktiken, Entwicklungeiner wettbewerbsorientierten Politik, Förderung verantwortungsvollerGeschäftsführungen sowie Technologie und Innovation) und Entwicklungvon Humankapital (d. h. Best Practices in Aus- und Weiterbildung).Mit den Projekten sollen die internen Reformen vorangebrachtwerden, die in der 20-Jahres-Strategie der thailändischen Regierung,dem 12th National Economic and Social Development Plan (12.Nationaler Wirtschafts- und Sozialentwicklungsplan) und der"Sufficiency Economy Philosophy " (SEP oder Philosophie einerangemessenen Wirtschaftspolitik) des verstorbenen Königs, seinerMajestät Bhumibol Adulyadej, vorgestellt werden. Das Programm wirdauch die Bemühungen Thailands unterstützen, ein inklusiveres Wachstumund die "Sustainable Development Goals (SDGs, nachhaltigeEntwicklungsziele) zu erreichen. Im Rahmen der Projekte ist eineÜberprüfung der gegenwärtigen Politik durch internationale Experten,eine Teilnahme thailändischer Behörden und Vertreter an OECD-Gremienund -Projekten, die Durchführung gemeinsamer Seminare zurUnterstützung der Bewusstseinsbildung in Thailand sowie die Schaffungvon Strukturen zur Umsetzung dieser Reformen geplant. Insgesamt sindzehn Regierungsbehörden beteiligt, wobei das Außenministerium und dasBüro des National Economic and Social Development Boards (NESDB,Nationaler Wirtschafts- und Sozialentwicklungsvorstand) das Projektgemeinsam koordinieren.Thailand hat eine strategisch bedeutende Lage im Zentrum vonSüdostasien und wurde dadurch zum "Bindeglied" dieser Unterregion.Dies wurde auch im Rahmen der erfolgreichen Durchführung desACMECS-Gipfels im Juni deutlich, auf dem der erste subregionaleMasterplan gelauncht wurde, in dem der multinationale Aspekt der"Konnektivität" unterstrichen wird. Ziel des Masterplans ist es,innerhalb der nächsten 2 Jahre die fehlende Infrastruktur-Vernetzungentlang des ökonomischen Ost-West-Korridors (EWEC, East-West EconomicCorridor) sowie des ökonomischen Südkorridors (SEC, Southern EconomicCorridor) aufzubauen. In dem Plan wird auch die Notwendigkeit eines"ACMECS-Fonds" zur Umsetzung des Masterplans betont. Oberste Priorität ist es daher, das Vertrauen von Investoren zu gewinnen. Das Programm unterstützt daher entsprechende Initiativen und ermöglicht Thailand, sich anhand der breiten Expertise und Best Practices der OECD im Rahmen eines Gesamtregierungsansatzes selbst zu bewerten und so seine Standards zu verbessern. Das Country-Programme von Thailand und der OECD gilt auch als Test, ob Thailand bereit für den Beitritt in den "Club reicher Männer" ist, sollte das Land dies wünschen.