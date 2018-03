Partners Group steigert 2017 Einnahmen und Gewinn stark – Höhere Dividende

Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group hat im Geschäftsjahr 2017 die Einnahmen ein weiteres Jahr in Folge stark erhöht, wobei er sowohl bei den Management-Gebühren wie auch bei den Performance-Gebühren kräftig zulegen konnte. Die Gewinnzahlen stiegen gar überdurchschnittlich an, in der Folge fiel die Betriebsgewinn-Marge deutlich über dem eigenen Mittelfrist-Ziel aus. Die Aktionäre sollen für das vergangene Jahr eine kräftig ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten