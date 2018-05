Partners Group investiert für Kunden in erneuerbare Energien

Zug (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group investiert für seine Kunden in Australien. Demnach sollen 700 Millionen australische Dollar in die Entwicklung einer Plattform für erneuerbare Energien investiert werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilt. Die Plattform unter dem Namen "Grassroots" Renewable Energy Platform soll über die kommenden vier Jahre aufgebaut werden und wird mit Windkraft, Solarenergie und Batterien gespeist.

Partners Group ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten