Partners Group erwirbt vier Büroliegenschaften im Wert von 320 Millionen Euro

Zürich (awp) - Die Partners Group hat seit Anfang Jahr vier Büroliegenschaften in Europa im Gesamtwert von 320 Millionen Euro erworben. Die Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von 130'000 Quadratmetern befinden sich in Belgien und Deutschland, wie die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilt.

Erworben wurde dabei eine Liegenschaft in Brüssel, eine in Frankfurt und zwei in Berlin.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten