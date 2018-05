Partners Group erwirbt Beteiligung an US-Firma und kauft indische Warenhauskette

Baar (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group erwirbt eine Beteiligung an der amerikanischen GlobalLogic Inc, die im Bereich der digitalen Produktentwicklung tätig ist. Die Transaktion bewerte GlobalLogic mit einem Wert von über 2 Milliarden US-Dollar. Nach der Übernahme wird Partners Group gleichberechtigter Aktionär mit dem bestehenden Investor "Canada Pension Plan Investment Board" (CPPIB), teilt Partners Group am Montag mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten