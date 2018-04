Partners Group mit IPO von Portfolio-Gesellschaft Aiyingshi in Shanghai

Zürich (awp) - Die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Partners Group hat Aiyingshi an der Börse in Shanghai erfolgreich eingeführt. Aiyingshi gehört ins Portefeuille von Partners Group und ist ein führender Detailhändler für Schwangerschafts- und Baby-Produkte. Das IPO habe am 30. März stattgefunden und die Marktkapitalsierung betrage 2,0 Milliarden Renminbi (rund 300 Millionen Franken), teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten