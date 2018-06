Partner im Direktvertrieb - Selbstbild und Zugehörigkeit zum Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) -Vertriebspartner im Direktvertrieb haben eine durchweg positiveEinstellung zu ihrer Profession und dem Unternehmen, für das sietätig sind. Dies ergab die empirische Studie "Vertriebspartner imLebenszyklus", die der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD)in Kooperation mit der Universität der Bundeswehr München kürzlichveröffentlicht hat.Demnach beschreiben sich Dreiviertel der befragten Verkaufsberaterals Verkäufer aus Leidenschaft und stimmen der Aussage zu, stolzdarauf zu sein, ihrem Unternehmen anzugehören."Direktvertriebsunternehmen fördern mit Schulungen und Team-Aktionendas Gefühl der Zusammengehörigkeit und das Verkaufstalent ihrerPartner. Nur wer seine Tätigkeit mit Leidenschaft ausübt, kannerfolgreich sein", erklärt Jochen Acker, Vorstandsvorsitzender desBDD.Von den größtenteils selbständig arbeitenden Vertriebspartnernfühlen sich 74 Prozent fair von ihrem Unternehmen behandelt und knapp80 Prozent gaben sogar an, ihr weiteres Arbeitsleben in ihremUnternehmen verbringen zu wollen. "Mit diesem Ergebnis liegt derDirektvertrieb weit über dem deutschen Durchschnitt", erklärt Prof.Dr. Carsten Rennhak, Lehrstuhlinhaber an der FakultätBetriebswirtschaft der Universität der Bundeswehr München. "ZumVergleich: Laut Gallup Engagement Index 2017 bezeichnen sich vonallen Beschäftigten in Deutschland nur 20 Prozent als "engagiert". Inder Studie 'Jobzufriedenheit 2017' der ManpowerGroup gaben 46 Prozentder Deutschen an, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job wechseln zuwollen."Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband DirektvertriebDeutschland (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmendes privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. 1967 alsArbeitskreis "Gut beraten - zu Hause gekauft" gegründet, haben sichdie BDD-Mitglieder zur Einhaltung von Verhaltensstandardsverpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertriebsorgen. Im BDD sind 51 Unternehmen organisiert, die ganzunterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazugehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke,Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck,Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.Über die StudieAn der Studie "Vertriebspartner im Lebenszyklus" der Universitätder Bundeswehr München nahmen insgesamt 2.470 Vertriebspartner aus 21Direktvertriebsunternehmen teil. Die Befragung fand in Form einesOnline-Fragebogens statt, der vom 30. Juli bis 31. August 2017 onlinewar.Pressekontakt:Leonie HeitmüllerE-Mail: heitmueller@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Bundesallee 22110719 Berlinwww.direktvertrieb.deOriginal-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell