PartnerFonds AG wird neue Mehrheitsgesellschafterin bei der Musik Produktiv GmbH & Co. KG

Die PartnerFonds AG hat am 20. Dezember 2017 ihreGesellschaftsanteile an der Musik Produktiv GmbH & Co. KG ("MusikProduktiv") auf 60% erhöht. Als Wachstumsfinanzierer des deutschenMittelstandes ist die PartnerFonds AG bereits seit Juli 2015 alsGesellschafterin der Musik Produktiv GmbH & Co. KG aktiv und mit demManagement des Unternehmens eng vertraut. Im Rahmen derUnternehmensstrategie baut die PartnerFonds AG ihre Beteiligungenaus, um als Industrieholding ein attraktives undkonsolidierungsfähiges Beteiligungsportfolio vorweisen zu können. Alsgemeinsames Ziel haben die beiden Gesellschaften die Steigerung desBekanntheitsgrades der Marke Musik Produktiv und das Umsatzwachstumim Bereich E-Commerce definiert.Musik Produktiv wurde 1974 von Günter Zierenberg gegründet undzählt zu den bekanntesten europäischen Anbietern in der Branche desMusikinstrumentenhandels. Das Sortiment umfasst inzwischen rund28.000 verschiedene Produkte. Diese werden unter anderem über einenMegastore in Ibbenbüren bei Osnabrück mit einer Verkaufsfläche vonüber 4.000 qm, sowie über einen mehrsprachigen Internet-Shop für deneuropaweiten Versandhandel vertrieben."Wir sind erfreut über die Entscheidung der PartnerFonds AG, unszukünftig als Mehrheitsgesellschafterin auf dem Wachstumspfad zubegleiten. Die Unternehmensentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahrund die aktuelle Nachfrage nach unserem Produktsortiment sind sehrerfreulich. Der skalierbare Umsatz im Bereich E-Commerce beträgt beiuns mittlerweile rund 68% vom Gesamtumsatz und genau hier liegt dasPotenzial für zukünftige Ertragssteigerungen. In unserem Megastoreerleben wir mit unseren Mitarbeitern täglich den Zuspruch unsererKunden. Die Wertschätzung für professionelle Beratung und dieMöglichkeiten für Erlebnisse beim Proben mit hochwertigenMusikinstrumenten kommt durch die Loyalität unserer Kunden undLieferanten zum Ausdruck", so Günter Zierenberg, Geschäftsführer vonMusik Produktiv.Vom weiteren Wachstumspotential der Musik Produktiv ist OliverKolbe, Vorstand der PartnerFonds AG, überzeugt: "Im abgelaufenenGeschäftsjahr 2016/17 konnte der Umsatz im Vergleich zumVorjahreszeitraum von 16,9 Mio. Euro auf 20,9 Mio. Euro gesteigertwerden. Das erzielte Wachstum des Unternehmens wurde mit Gewinnrealisiert. Für das laufende Geschäftsjahr sind wir, wie auch dieGeschäftsleitung von Musik Produktiv, optimistisch gestimmt undfreuen uns daher sehr, als Mehrheitsgesellschafterin denerfolgreichen Wachstumspfad weiter aktiv mitgestalten zu können."Die PartnerFonds AG hat im Juni 2015 im Rahmen einerKapitalerhöhung Anteile in Höhe von 25,1% an Musik Produktiv erworbenund gleichzeitig das Unternehmen mit Wachstumskapital ausgestattet.Die gemeinsame Unternehmensentwicklung hat dazu geführt, dass MusikProduktiv innerhalb von zwei Jahren den Umsatz um ca. 40% steigernkonnte. Durch die Neustrukturierung der Unternehmensanteile konntedie PartnerFonds AG die Mehrheit an Musik Produktiv übernehmen. Dereingeschlagene Wachstumskurs des Unternehmens wird weiterintensiviert, mit dem Ziel in zwei Jahren einen Umsatz von ca. 30Mio. Euro zu erreichen.Über die PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG investiert in mittelständische Unternehmen imdeutschsprachigen Raum und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. AlsIndustrieholding investiert die PartnerFonds AG in industriellgeprägte Mittelständler, um diese langfristig zu halten undweiterzuentwickeln. Innerhalb dieser "buy, hold & develop"-Strategieagieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unterdem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischenUnternehmen.