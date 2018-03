PartnerFonds AG erwirbt das traditionsreiche Verpackungsunternehmen romwell

Planegg/Breitscheidt (ots) - Die PartnerFonds AG, eineBeteiligungsgesellschaft mit Sitz in Planegg/München, erwirbtsämtliche Geschäftsanteile der romwell GmbH & Co. KG, einem namhaftenProduzenten von industriellen Verpackungslösungen.Der Erwerb des Unternehmens von der Gründerfamilie ist bereits diezweite Akquisition der PartnerFonds AG innerhalb der letzten vierMonate und wird das Beteiligungsportfolio der PartnerFonds Gruppeweiter stärken. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die Kaufverträge wurden notariell unterzeichnet und der Abschluss derTransaktion ist für Ende April 2018 geplant.romwell entwickelt kundenspezifische Verpackungskonzepte undproduziert mit rund 100 Mitarbeitern am Standort Breitscheidt seitüber 25 Jahren Verpackungslösungen sowie die dazu benötigtenVerpackungssysteme und -maschinen für den industriellen Einsatz.PartnerFonds Vorstand Oliver Kolbe: "Wir freuen uns über denerfolgreichen Erwerb von romwell, einem Unternehmen, das seit vielenJahren sehr erfolgreich in einem Bereich tätig ist, in dem wirzukünftig hohe Wachstumsraten erwarten. Darüber hinaus unterstreichtdiese Akquisition unsere Industrieholdingstrategie und unsereWeiterentwicklung zu einer führenden Beteiligungsholding fürmittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum"."romwell ist bei Kunden in vielen Branchen und Industriesektorenmit innovativen und individuellen Lösungen für sichere undumweltschonende Verpackungen hervorragend aufgestellt. Mit derPartnerFonds AG als langfristigem Investor können wir unsere Markt-und Wettbewerbsposition weiter ausbauen, profitabel wachsen und neueKundenbereiche erschließen", kommentiert Oliver Krogh,Geschäftsführer von romwell, die neue Partnerschaft.Frank Schilling, Geschäftsführer und Mitgesellschafter vonromwell: "Mit der PartnerFonds AG haben wir aus unserer und auch ausSicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen langfristigdenkenden und industrieerfahrenen Eigentümer gefunden, um unserbisher familiengeführtes Unternehmen erfolgreich weiter zuentwickeln".Über die PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG investiert in mittelständische Unternehmen imdeutschsprachigen Raum und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. AlsIndustrieholding investiert die PartnerFonds AG in industriellgeprägte mittelständische Unternehmen, um diese langfristig zu haltenund weiterzuentwickeln. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie agierendie Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dachder PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischenUnternehmen mit erheblichen Synergieeffekten.Weitere Informationen zum Unternehmen sind verfügbar unter:www.partnerfonds.agPressekontakt:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell