Die PartnerFonds AG erwirbt 44% an der börsennotierten Blue Cap AG

Planegg/München (ots) - Vorstand der Blue Cap AG beteiligt sich ander PartnerFonds AG- Gemeinsames Ziel der Transaktion ist der Ausbau der beidenBeteiligungsportfolios zu einer finanz- und wachstumsstarkenIndustrieholdingDie PartnerFonds AG hat am 12. Juni 2018 im Rahmen eineraußerbörslichen Transaktion rund 44% der Blue Cap AG von dem Gründerund bisherigen Hauptaktionär Dr. Hannspeter Schubert erworben, dersich im Gegenzug an der PartnerFonds AG beteiligt und dort größterAktionär wird. Dr. Schubert wird als Vorstand das erfolgreicheWachstum der Blue Cap AG und ihrer Portfoliounternehmen fortführenund somit weiter begleiten.Für die PartnerFonds AG ist diese Transaktion ein logischer undkonsequenter Schritt, ihr bestehendes Beteiligungsportfolio und ihreManagementstrukturen in personeller und organisatorischer Sichtauszubauen. Zudem verbinden die beiden Gesellschaften erheblicheSynergiepotentiale, ihre nahezu identischen Investmentansätze inZukunft aufeinander abzustimmen, zu optimieren und die PartnerFondsAG als noch nicht börsennotiertes Unternehmen für den Kapitalmarktvorzubereiten."Mit dieser Transaktion setzen wir unsere Wachstumsstrategiekonsequent fort und kommen unserem Ziel, die PartnerFonds AGbörsenfähig zu machen, einen großen Schritt näher. Wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Schubert und treten gemeinsam an, umbeide Unternehmen zu einer starken Industrieholding aufzubauen", sagtOliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG. "In der Kombinationbeider Gesellschaften entsteht ein schlagkräftigerUnternehmensverbund aus über 20 Mittelstandsbeteiligungen inetablierten Wachstumsbranchen, mit einem konsolidierten Gesamtumsatzvon rd. 250 Mio. Euro", ergänzt Oliver Kolbe.Herr Dr. Schubert erklärt, dass er weiterhin die Geschäfte derBlue Cap leiten und für eine kontinuierliche Weiterentwicklung derGesellschaft stehen werde. Ziel sei es, die beiden Gesellschaftenmittelfristig zusammenzuführen und unter einem gemeinsamen Dach inRichtung geregelten Markt zu entwickeln. Dazu seien noch einigeSchritte zu gehen. An der Ausrichtung und dem operativen Geschäft derBlue Cap werde sich nichts ändern.Die PartnerFonds AG wurde bei dieser Transaktion von OsborneClarke sowie Bendo Capital begleitet.Über PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG mit Sitz in Planegg bei München, investiertseit über 10 Jahren in wachstumsstarke, mittelständische Unternehmenund strebt Mehrheitsbeteiligungen an. Die Gesellschaft verfügt überrd. EUR 100 Mio. Eigenkapital und investiert als Beteiligungsholdingin industriell geprägte Unternehmen, um diese langfristig zu haltenund weiter zu entwickeln. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie agierendie Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dachder PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischenUnternehmen. Derzeit befinden sich im Portfolio derPartnerFonds-Gruppe mittelständische Unternehmen aus den BereichenChemie, Maschinen- und Anlagenbau, Kunststoffverarbeitung und Handel.Über Blue Cap AGDie Blue Cap AG ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mitSitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert dieIndustrieholding erfolgreich in mittelständische,technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz bestehtdarin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren undgleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben.Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus denBranchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechniksowie Medizintechnik. Zusammen mit Knauer-Uniplast hat dieUnternehmensgruppe 12, meist mehrheitlich geführteBeteiligungsunternehmen mit insgesamt über EUR 200 Mio. Umsatz.Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt undm:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).Der VorstandOliver KolbePressekontakt:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell