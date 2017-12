PartnerFonds AG erhält Kapitalrückfluss nach Laufzeitende von Steelcom Gruppe und kündigt neue Mehrheitsbeteiligungen an

Planegg (ots) - Die Steelcom S.A.M., ein international tätigerStahlhandelskonzern, hat fristgerecht mit Laufzeitende die in 2011erhaltene Schuldverschreibung über ursprünglich 5 Mio. EURvollständig an die PartnerFonds AG zurückgeführt.Den aus der Rückführung der Schuldverschreibung resultierendenFinanzmittelzufluss wird die PartnerFonds AG in neueDirektbeteiligungen investieren.Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG: "Die Rückzahlung derSteelcom Inhaberschuldverschreibung stärkt unsere ohnehin schon sehrsolide Finanz- und Kapitalbasis, um -entsprechend unserer neuenInvestitions- und Unternehmensstrategie - dasPartnerFonds-Beteiligungsportfolio sukzessive in RichtungMehrheitsbeteiligungen auszubauen. Ziel ist es, die PartnerFonds AGvon einem Mezzanine-Finanzierer zu einer angesehenen Industrieholdingim deutschen Mittelstand auszubauen. Derzeit prüfen wir eine Reihevon sehr vielversprechenden Übernahmen und planen in den nächstenMonaten mindestens zwei davon erfolgreich abgeschlossen zu haben."Über die PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG investiert in deutsche mittelständischeUnternehmen und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. AlsIndustrieholding investiert die PartnerFonds AG in gesunde,industriell geprägte Mittelständler, um diese langfristig zu haltenund weiterzuentwickeln. Innerhalb dieser "buy, hold &develop-Strategie" agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängigund bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe vonHidden Champions, Markt- und Technologieführern.Pressekontakt:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agInternet: www.partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell