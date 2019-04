PartnerFonds AG erhält mit der Evoco AG, Zürich einen neuen Ankeraktionär

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Planegg (ots) - Die Evoco P Invest GmbH & Co. KG, ein mit derEvoco AG, Zürich verbundenes Unternehmen, hat im Rahmen einesfreiwilligen Erwerbsangebotes rund 18,34 % des ausstehendenGrundkapitals der PartnerFonds AG erworben. Das auf 7.333.333 Aktienbegrenzte Erwerbsangebot wurde vollständig gezeichnet. DerAngebotspreis lag bei 1,50 Euro pro Aktie."Wir freuen uns sehr, mit Evoco einen erfahrenen institutionellenInvestor mit ausgewiesener Industrieexpertise in derBeteiligungsbranche gewonnen zu haben, der wie wir an einererfolgreichen Wertentwicklung der PartnerFonds-Gruppe inklusiveunserer strategischen Beteiligung an der börsennotierten Blue Cap AGinteressiert ist. Wir sehen darin eine Bestätigung unseres vor gut 18Monaten eingeleiteten Strategiewechsels zur Optimierung und Erhöhungdes Shareholder Value der PartnerFonds Aktionäre.", so Oliver KolbeVorstand der PartnerFonds AG.Über die PartnerFonds AGAls mittelständische Industrieholding investiert die PartnerFondsAG sowie ihr börsennotiertes Tochterunternehmen Blue Cap AG (WKN:A0JM2M) in industriell geprägte Mittelständler mit hohemWachstumspotenzial. Innerhalb dieser Strategie agieren dieTochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach derPartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägtenMittelstandsunternehmen.Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt inMehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im deutschsprachigen Raum. DieZielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnungzwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein profitablesund stabiles Kerngeschäft.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell