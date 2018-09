PartnerFonds AG: Tobias Schmidbauer neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Industrieholding

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Planegg (ots) - Tobias Schmidbauer ist neuerAufsichtsratsvorsitzender der PartnerFonds AG. Der Unternehmer wurdeam 21. September 2018 von den Mitgliedern des Aufsichtsrats alsNachfolger von Dr. Robin W. Bartels gewählt. Dr. Bartels ist am 8.August 2018 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Aufsichtsrat derGesellschaft ausgeschieden. Des Weiteren wurden Dr. Peter Jochum zum1. Stellvertretenden Vorsitzenden und Prof. Dr. Jutta Franke zur 2.Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG: "Ich möchte michpersönlich und auch im Namen der Mitarbeiter der PartnerFonds AG beiHerrn Dr. Bartels für seine engagierte und professionelle Begleitungdes Unternehmens bedanken. Er hat die strategischen Veränderungen undWeichenstellungen in den letzten 12 Monaten engagiert unterstützt undfür die Weiterentwicklung der Gesellschaft zu einer Industrieholdingeinen wesentlichen Beitrag geleistet."Tobias Schmidbauer: "Ich freue mich sehr über die Wahl zumAufsichtsratsvorsitzenden und das in mich gesetzte Vertrauen. Es isteine anspruchsvolle und interessante Aufgabe, dem Aufsichtsrat indieser richtungsweisenden Zeit vorzusitzen. Ich freue mich auf diegute und konstruktive Zusammenarbeit mit meinen Kollegen imAufsichtsrat und dem Vorstand der Gesellschaft."Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2018 wurden Prof.Dr. Jutta Franke, Bernd Dehmel, Dr. Peter Jochum und Dietmar Reeh zuneuen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Als weiteres Mitgliedgehört Dr. Eckart von Reden dem Aufsichtsrat der PartnerFonds AGunverändert an.Über die PartnerFonds AGAls mittelständische Industrieholding investiert die PartnerFondsAG sowie ihr börsennotiertes Tochterunternehmen Blue Cap AG (WKN:A0JM2M) in industriell geprägte Mittelständler mit hohemWachstumspotenzial um diese langfristig zu halten undweiterzuentwickeln.Innerhalb dieser Strategie agieren die Tochterunternehmen operativunabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG und ihrembörsennotierten Teilkonzern Blue Cap AG eine starke Gruppe vonindustriell geprägten Mittelstandsunternehmen.Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt inMehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im deutschsprachigen Raum. DieZielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnungzwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein profitablesund stabiles Kerngeschäft.Pressekontakt:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell