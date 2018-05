PartnerFonds AG: Hans-Dieter Wunderlich legt sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats nieder

Planegg (ots) - Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats derPartnerFonds AG, Hans-Dieter Wunderlich, hat am 24. April 2018 demAufsichtsrat der Gesellschaft mitgeteilt, sein Amt als Vorsitzenderdes Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niederzulegen.Hans-Dieter Wunderlich wird dem Aufsichtsrat der PartnerFonds AGweiterhin als Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat wird bis aufWeiteres von dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats,Dr. Heinrich Jakobs, geführt.Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist auf fünf Jahre gewählt. DieAmtszeit des amtierenden Aufsichtsrats endet mit der ordentlichenHauptversammlung im Jahr 2019.Über die PartnerFonds AGDie PartnerFonds AG investiert in mittelständische Unternehmen imdeutschsprachigen Raum und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. AlsIndustrieholding investiert die PartnerFonds AG in industriellgeprägte mittelständische Unternehmen, um diese langfristig zu haltenund weiterzuentwickeln. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie agierendie Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dachder PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischenUnternehmen mit erheblichen Synergieeffekten.Weitere Informationen zum Unternehmen sind verfügbar unter:www.partnerfonds.agPressekontakt:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell