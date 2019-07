PartnerFonds AG: Aktueller Stand der Investitionen in den Werkzeug- und Formbau bei der Hehnke GmbH & Co. KG

Weitere Suchergebnisse zu "Blue Cap":

Planegg (ots) - Die Anforderungen an die Fertigung technischerKunststoffteile in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind inden vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Dieser Trend wird sichfortsetzen, nicht zuletzt durch die mit dem Wandel in derAutomobilindustrie einhergehenden Erfordernisse an SicherheitZuverlässigkeit der Produkte. Dem begegnet das SüdthüringerUnternehmen Hehnke GmbH & Co. KG - eine Tochtergesellschaft derPartnerFonds AG - durch das Projekt "Werkzeugbau 2020", indem es inden kommenden Jahren in eine neue Qualitäts- und Genauigkeitssphäredes Werkzeug- und Formenbaus vorstoßen möchte. Der Neubau einervollklimatisierten Maschinenhalle und der Umbau im Bestandsgebäudefür die Montage und die Lehrwerkstatt bilden den Kern dieseranspruchsvollen aber notwendigen Entwicklung. Zudem werden neueBürokapazitäten für Entwicklung, Konstruktion und Arbeitsvorbereitungsowie neue Sozialbereiche für die Mitarbeiter geschaffen. Im Juliwird die Außenhülle fertig gestellt und Ende Oktober schon wird dieBaumaßnahme abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird die neueMaschinenhalle Ende 2019 unter anderem mit neuen 5-Achs-Fräszentrenfür Stahl- und Graphitbearbeitung und neuer Senk- undDrahterodiertechnik ausgestattet werden.Mit der konsequenten Umsetzung des Projektes "Werkzeugbau 2020" imgeplanten Zeitrahmen ist Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG,sehr zufrieden. "Mit dem Ausbau des Werkzeug- und Formenbausunterstützen wir die hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden undstärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunststoff-Serienproduktionerheblich."Über die PartnerFonds AGAls mittelständische Industrieholding investiert die PartnerFondsAG sowie ihr börsennotiertes Tochterunternehmen Blue Cap AG (WKN:A0JM2M) in industriell geprägte Mittelständler mit hohemWachstumspotenzial. Innerhalb dieser Strategie agieren dieTochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach derPartnerFonds AG eine starke Gruppe von industriell geprägtenMittelstandsunternehmen.Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt inMehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im deutschsprachigen Raum. DieZielunternehmen bewegen sich in der Regel in einer Größenordnungzwischen 10 und 50 Mio. Euro Umsatz und verfügen über ein profitablesund stabiles Kerngeschäft.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:PartnerFonds AGMarc-Oliver KnoblochFraunhoferstraße 1582152 Planegg/MartinsriedTelefon: +49 (0)89 - 614 240 215Fax: +49 (0)89 - 614 240 299E-Mail: knobloch@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell