Parteigremien analysieren Ausgang der bayerischen Landtagswahl

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Einen Tag nach der bayerischen Landtagswahl beraten die Gremien aller Parteien an diesem Montag in München und Berlin über Konsequenzen aus dem Ergebnis.



Die CSU-Spitze um den umstrittenen Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer kommt am Morgen in München zusammen. Ob dabei auch personelle Konsequenzen wie ein Rücktritt Seehofers gefordert werden, war offen.

In Berlin berät die CDU-Führung mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen - die Parteispitze setzt darauf, dass im Wahlkampf für die Hessen-Wahl in zwei Wochen nicht erneut Personaldebatten die inhaltliche Auseinandersetzung überdecken. Im Anschluss wollen sich Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier zur Lage äußern. Bei der SPD ist ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt der unter Druck stehenden Parteichefin Andrea Nahles zusammen mit der bayerischen SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen geplant.

Die CSU hatte am Sonntag zweistellig an Zustimmung verloren und ihre absolute Mehrheit eingebüßt. Die SPD verzeichnete ihr bundesweit schlechtestes Ergebnis und wurde nur noch fünftstärkste Kraft. Die Grünen erzielten ihr bestes Ergebnis im Land und eines ihrer besten bundesweit. Die AfD zieht zweistellig ins Maximilianeum ein und ist jetzt in 15 von 16 Landtagen vertreten. Die FDP erlebte eine Zitterpartie um die Rückkehr ins Parlament, die Linke verfehlte die Fünf-Prozent-Hürde erneut./bk/DP/zb