Parteien in Niedersachsen wappnen sich für vorgezogene Landtagswahl

Die Grünen beginnen am Freitag (18.00 Uhr) in Göttingen mit der Aufstellung ihrer Landesliste - genau eine Woche nach dem überraschenden Verlust der rot-grünen Regierungsmehrheit. Die Grünen-Politikerin Elke Twesten aus dem Kreis Rotenburg war überraschend zur CDU übergelaufen. Deswegen soll nun am 15. Oktober gewählt werden, drei Monate früher als geplant. Die SPD stellt in Hannover (08.30 Uhr) ihre Wahlkampagne vor./sto/DP/tos