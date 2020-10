Parteichefin der US-Republikaner positiv auf Corona getestet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Auch die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel ist mit dem Coronavirus infiziert.



Allerdings hielt sie sich bereits seit Samstag zuhause im Bundesstaat Michigan und nicht in Washington auf, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Sie habe sich nach der Infektion eines Familienmitglieds testen lassen, am Mittwochnachmittag habe sie die Informationen bekommen, dass auch ihr Testergebnis positiv sei. Am Donnerstag sprach sie mit dem Sender Fox News per Videokonferenz über die TV-Debatten zwischen Trump und Herausforderer Joe Biden - erwähnte dabei aber ihren Corona-Test nicht./so/DP/eas