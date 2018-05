Parsons übernimmt Polaris Alpha

Beschleunigt das Wachstum von Parsons in Cyber-, Raumfahrt- undC5ISR-Märkten.Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Parsons gab heute dieÜbernahme von Polaris Alpha bekannt, einem fortschrittlichen,technologieorientierten Anbieter von innovativen Auftragslösungen fürkomplexe Verteidigungs-, Nachrichtendienst- und Sicherheitskundensowie andere US-Bundesregierungskunden. Die Übernahme von PolarisAlpha durch Parsons vom Private-Equity-Unternehmen Arlington CapitalPartners ist die jüngste in der Reihe der strategischen Investitionendes Unternehmens, die sich auf Technologieunternehmen mit dem Fokusauf die Prävention von wachsenden Bedrohungen in den Bereichen Land,See, Luft, Raumfahrt und im Cyber-Bereich konzentrieren.Parsons künstliche Intelligenz (KI), Signalintelligenz undKnow-how im Bereich der Datenanalyse zur Unterstützung defensiver undoffensiver Cybersecurity-Aufträge werden durch die Integration derTechnologien von Polaris Alpha für Machine Learning, Daten-, Video-,Multi-Source-Analyse und Automated Reasoning erweitert. Das Portfoliovon Polaris Alpha an elektromagnetischer (EM) Kriegsführung,Signalintelligenz (SIGINT), Weltraum-Situationsbewusstsein undMulti-Domain-Befehls- und -Steuerungstechnologien (C2) wird dasAusmaß und den Umfang der Möglichkeiten und Kundenbeziehungen vonParsons deutlich steigern. Beide Unternehmen unterstützen dieUS-Geheimdienststellen, zahlreiche US-Verteidigungsministerien, dasHeimatschutzministerium und andere Bundesbehörden, darunter dieNational Aeronautics and Space Administration (NASA) und dasJustizministerium."Die Übernahme von Polaris Alpha ist der neueste umwälzendeSchritt für Parsons, der unsere Strategie für Technologielösungen aufeine neue Stufe bei der Betreuung von Kunden hebt, die innovativeLösungen für schnell wachsende Bedrohungen benötigen", sagte ChuckHarrington, Vorsitzender und CEO von Parsons. "Mit der Integrationvon Polaris Alpha in Parsons erweitern wir unser bewährtes Know-howin den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenanalyse um neueTechnologien und Lösungen, bei denen eine exponentiell wachsendeNachfrage vorliegt".Polaris Alpha beschäftigt mehr als 1.300 Mitarbeiter, wobei fast90 % der Mitarbeiter die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Diewichtigsten Standorte des Unternehmens befinden sich in ColoradoSprings, CO; Columbia, MD; Aberdeen, MD; und Fredericksburg, VA; mitzusätzlichen Niederlassungen, Forschungs- undEntwicklungseinrichtungen und Vor-Ort-Kundenbetreuung in mehrerenanderen Staaten und Großbritannien."Die Kunden von Parsons und Polaris Alpha, von denen vielegleichzeitig die Dienstleistungen beider Unternehmen nutzen, sollenvon den bestehenden, ergänzenden Technologien und der erweitertenSkalierbarkeit mit End-to-End-Lösungen im Rahmen unserer gemeinsamenVision von Rapid Prototyping und agiler Entwicklung profitieren",sagte Carey Smith, Präsident der Bundesgeschäftsstelle von Parsons."Unser Integrationsplan für beide Unternehmen ist einfach: Wirkombinieren die Möglichkeiten und Kulturen von Parsons und PolarisAlpha zum Nutzen unserer Kunden und Mitarbeiter. Wir setzen allesdaran, die besten Talente unserer Branche zu gewinnen, zu fördern undzu halten."Peter Cannito, CEO von Polaris Alpha, fügte hinzu: "DieIntegration von Polaris Alpha in Parsons ist eine logischeFortsetzung unserer Strategie, hoch spezialisierte technischeMöglichkeiten für die wichtigsten Missionen der Regierungbereitzustellen. Der Zusammenschluss mit Parsons erweitert unserenZugang zu neuen Märkten erheblich, festigt unsere Fähigkeit, ingroßem Maßstab zu liefern, und bietet unseren Mitarbeitern eineeinzigartige Gelegenheit, weiterhin eine bedeutende Rolle im Rahmendes Kulturwandels eines führenden Unternehmens zu spielen".Polaris Alpha entstand durch die von Arlington Capital initiierteFusion von EOIR Technologies, Intelligent Software Solutions (ISS)und Proteus Technologies. Im Jahr 2017 kamen Intelesys und Solidynhinzu und im April 2018 wurde 4D übernommen."Polaris Alpha ist sowohl intern als auch durch strategischeÜbernahmen schnell gewachsen und hat sich zu einem anerkanntenMarktführer in den Bereichen Raumfahrt und Cyberspace entwickelt. DieStärke des Polaris Alpha Managementteams hat es dem Unternehmenermöglicht, führende technische Möglichkeiten mit einemtiefgreifenden Verständnis für die Aufgaben seiner Kunden zu vereinenund gleichzeitig eine starke, einheitliche Kultur zu etablieren",sagte Michael Lustbader, geschäftsführender Partner bei ArlingtonCapital. "Wir freuen uns sehr, dass sich viele unserer wichtigstenTechnologie- und Infrastrukturinvestitionen unter der Führung vonParsons weiterhin auszahlen."David Wodlinger, Partner bei Arlington Capital, ergänzte: "PolarisAlpha nimmt eine einzigartige Marktposition ein, indem es nicht nurdurch seine Forschungs- und Entwicklungsprogramme neueSpitzentechnologien entwickelt und implementiert, sondern auch diegleichen Technologien effizient einsetzt, um die wichtigsten Prozesseder nationalen Sicherheitsbehörden in den neuen Gebieten derKriegsführung zu unterstützen. Wir sind begeistert, eine Rolle indieser Strategie gespielt zu haben und glauben, dass die gesteigertePräsenz und Engagement von Parsons für dieselben Kunden es auf dienächste Stufe bringen können."Polaris Alpha wird Teil der Bundesgeschäftsstelle von Parsons, dievon Carey Smith geleitet wird. Baird übernahm die Beratung fürParsons bei diesem Geschäftsabschluss.Parsons ist ein Anbieter von digitalen Lösungen für die BereicheVerteidigung, Sicherheit und Infrastruktur. Mit fast 75 JahrenErfahrung verfügt Parsons über einzigartige Qualifikationen, umcyber-physische Sicherheit, fortschrittliche Technologielösungen undandere innovative Dienstleistungen für staatliche, regionale undlokale Behörden sowie für private Industriekunden weltweitanzubieten. Weitere Informationen zu Parsons, erhalten Sie unterparsons.com (http://www.parsons.com/) , und folgen Sie uns aufFacebook (https://www.facebook.com/parsonscorporation) , Twitter(https://twitter.com/parsonscorp) , LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/parsons) und YouTube(https://www.youtube.com/user/ParsonsCorp).Pressekontakt:Erin Kuhlman+1 626.440.4590erin.kuhlman@parsons.comOriginal-Content von: Parsons, übermittelt durch news aktuell