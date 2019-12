Parsley Energy: Geht es jetzt los?

Der Kurs der Aktie Parsley Energy steht am 27.12.2019, 09:57 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 18.76 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Parsley Energy im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Parsley Energy. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Parsley Energy liegt bei einem Wert von 10,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 230,75) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Parsley Energy damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Parsley Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,63 USD mit dem aktuellen Kurs (18,76 USD), ergibt sich eine Abweichung von +6,41 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (16,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,97 Prozent), somit erhält die Parsley Energy-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.