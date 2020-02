Parlamentswahlen in Aserbaidschan leiten neue Politikergeneration ein

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Die Parlamentswahlen in Aserbaidschankündigen einen Generationswechsel im Land an und ebnen den Weg für weitreichendesozioökonomische Reformen.Erste, am Montag von der zentralen Wahlkommission (Central Election Commission)veröffentlichte Ergebnisse ergaben, dass die Kandidaten der regierenden ParteiNeues Aserbaidschan die Mehrheit der 125 Parlamentssitze für sich in Anspruchnehmen konnten. Das Ergebnis ist als Bestätigung der Reformagenda von PräsidentIlham Aliyev zu verstehen, da es sich bei vielen der neuen Parlamentsmitgliederum dynamische, junge Politiker handelt, die bereit dafür sind, das Tempo derReformen zu beschleunigen, Aserbaidschans Institutionen zu modernisieren und dieWirtschaft des Landes zu diversifizieren.Die Wahlen wurden von über 77.000 lokalen und 842 internationalen Beobachternüberwacht, die 56 internationale Organisationen aus 55 Ländern repräsentieren.Bob Blackman, ein konservativer britischer Unterhausabgeordneter, besuchtesieben Wahllokale. "Ich konnte während des Wahlvorgangs nichts Außergewöhnlichesfeststellen", erklärte er während einer Pressekonferenz, die am Montagvormittagabgehalten wurde."Wir hatten den Eindruck, dass alles gut und reibungslos organisiert war", fügteNabil Ayad, Direktor der Diplomatischen Akademie London hinzu, der zugleich alsMitglied der britischen Wahlbeobachtungsdelegation tätig war. "All dies ist Teildes Demokratisierungsprozesses dieses Landes."Laut Ettore Licheri, ein Wahlbeobachter aus Italien und Mitglied desitalienischen Senats für die Fünf-Sterne-Bewegung sowie Vorsitzender desPolitikausschusses der Europäischen Union, sehe die EU Aserbaidschan als einVorbild, das westliche und nahöstliche Kulturen miteinander verbindet, währendzugleich Frieden und Wohlstand beibehalten werden. "Es handelt sich hier um eineäußerst junge Demokratie in einem Land, das seine Unabhängigkeit erst 1991erhielt und dessen Bürger den Wahllokalen mit Fokus und Enthusiasmusbegegneten."Die Wahlergebnisse stimmen mit einer am Sonntag vom amerikanischenMeinungsforschungsinstitut Arthur J. Finkelstein & Associates beaufsichtigtenWahltagsbefragung überein, aus der hervorging, dass die Partei NeuesAserbaidschan 69 der 125 Parlamentssitze gewonnen hatte.Laut George Birnbaum, Vizepräsident von Arthur J. Finkelstein & Associates,seien 2106 Wahltagsbefragungshelfer auf 1053 Wahllokale verteilt worden. "DieWahlergebnisse sind ein eindeutiges Indiz für eine Unterstützung derReformpolitik der Regierung, die die demokratischen Werte Aserbaidschans weitervertiefen wird", so Birnbaum.Mehr als fünf Millionen Wahlberechtigte gaben am Sonntag ihre Stimme für einender 1324 Kandidaten - unter denen sich 299 Frauen befanden - aus 19 politischenParteien ab. Über 1000 Webcams ermöglichten in der überwiegenden Mehrheit derWahlbezirke eine Online-Überwachung der Wahllokale.Pressekontakt:Karan SinghE-Mail: info@brokenpot.comTel.: +44-(0)20-3289-4655Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141255/4516823OTS: Central Election CommissionOriginal-Content von: Central Election Commission, übermittelt durch news aktuell