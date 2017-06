Parlamentswahl UK im Blick

Am morgigen 8. Juni ist es so weit: In Großbritannien wird das Unterhaus neu gewählt. Und das Ergebnis ist noch keineswegs „eingetütet“! Sah es lange Zeit so aus, als ob die Partei der amtierenden Regierungschefin Theresa May den Sieg davon tragen würde, so hat die Labour Party zuletzt doch deutlich aufgeholt.

Wann wird die Bank of England die Zinsen erhöhen?

Einige Trader bleiben wohl deshalb erstmal in Wartestellung – siehe auch der Chart von GBP/USD. Die Bank of England jedenfalls will offensichtlich keine Risiken eingehen und ließ die Leitzinsen bei niedrigen 0,25%.

Dabei steigen die Preise in Großbritannien wieder stärker. Die Bank of England selbst prognostiziert einen Preisanstieg von 2,7%. Da passen die Leitzinsen von 0,25% eigentlich nicht dazu. Doch wegen der Unsicherheit in Bezug auf den Wahlausgang – was auch wieder in die Verhandlungen zum Thema Brexit reinspielt – ist es nachvollziehbar, dass die Bank of England gewissermaßen Pulver trocken halten möchte.

