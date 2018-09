Parlamentschef De Rugy wird neuer Umweltminister in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Der Präsident der französischen Nationalversammlung, François de Rugy (44), wird neuer Umweltminister seines Landes.



Er folge damit Nicolas Hulot nach, der in der vergangenen Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte, wie der Élyséepalast am Dienstag in Paris mitteilte. Der offizielle Titel De Rugys laute: "Staatsminister, Minister des ökologischen und solidarischen Übergangs". Die Nationalversammlung ist das Unterhaus des französischen Parlaments.

Nachfolgerin für Sportministerin Laura Flessel werde die frühere Schwimmsportlerin Roxana Maracineanu. Flessel hatte zuvor ihren Rückzug angekündigt.

Staatschef Emmanuel Macron habe die beiden neuen Minister auf Vorschlag von Premier Édouard Philippe ernannt, berichtete der Élyséepalast./cb/DP/mis