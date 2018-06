Berlin (ots) -Ein Empfang in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlinbeging nicht nur den Marinegeburtstag. Er erklärte, warum DeutschlandSeestreitkräfte braucht.Mit überwältigender Mehrheit hatte die FrankfurterNationalversammlung am 14. Juni 1848 sechs Millionen Taler für denBau einer gesamtdeutschen Flotte bewilligt. Die wichtigsten Gäste fürdie 170. Geburtstagsfeier der Deutschen Marine waren wieder einmaldie gewählten Volksvertreter. Sie waren zum "Parlamentarischen Abendder Marine" in die Landesvertretung Baden-Württembergs gekommen, imHerzen der Berliner Republik."Zum zweiten Mal bringen wir Seemannsgarn und Politikersprechzusammen", begrüßte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral AndreasKrause, seine Gäste, kam aber schnell zur Sache: "Gaben dieParlamentarier vor 170 Jahren das nötige Geld für den Aufbau derersten gesamtdeutschen Flotte, so geht es heute um die Finanzierungder umfassendsten Modernisierung der Marine seit 60 Jahren. Heutegeht es darum, die Marine für mehr Aufgaben fit zu machen."Deutschland verfüge heute über die zahlenmäßig kleinste Marineseit Gründung der Bundesrepublik. Dagegen hätten sich dieinternationalen Einsatzverpflichtungen, die sicherheitspolitischenHerausforderungen damit die Auftragslast für die Marine in denvergangenen 25 Jahren signifikant erhöht. Der Verteidigungshaushalthabe sich in dem gleichen Zeitraum um fast die Hälfte verringert aufeine Quote von 1,24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. "DieBundeswehr und die Marine leisten also deutlich mehr mit wenigerGeld. In der Folge haben wir viel zu lange von der Substanz lebenmüssen", so Krause."Deshalb sind die eingeleiteten Trendwenden Material, Personal undFinanzen richtig und wichtig", führte der Marinechef weiter aus. "Umdiesen Weg erfolgreich fortzusetzen ist aber eines unabdingbar: dieVerstetigung der Trendwende Finanzen." Die aufgabengerechteAusstattung mit Finanzen sei die wesentliche Voraussetzung für dieübrigen Maßnahmen."Ich bitte Sie, meine Damen und Herren Abgeordnete", wandte ersich an die Parlamentarier, "vor allem daher, die eingeleitetenTrendwenden auch künftig mit der Bereitstellung der dafürerforderlichen Haushaltsmittel abzusichern."Die Marine brauche nun dringend neue Schiffe und Boote - vonMinenabwehreinheiten über die Fregatten der"Baden-Württemberg"-Klasse und Flottentanker bis zu den geplantenMehrzweckkampfschiffen 180. Gerade das MKS 180 diene unmittelbar derim Weißbuch zur deutschen Sicherheitspolitik von 2016 gefordertenRefokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. "Den Prozessdes Wachsens und Modernisierens gilt es zu verstetigen über einelange Zukunft - nur dann wird das gelingen. Dabei geht es um mehr alsdie Deutsche Marine - es geht um eine erfolgreiche Zukunft desmaritimen Deutschlands."Rund 250 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Medienkonnte Admiral Krause gemeinsam mit den beiden Hausherren begrüßen.Staatssekretär Volker Ratzmann, Bevollmächtigter des LandesBaden-Württemberg beim Bund, stimmte in seiner Einleitung des Abendszu: "Für Europas Sicherheit ist Seeblindheit keine Option", zitierteer gezielt eine Expertenmeinung aus der Neuen Zürcher Zeitung.Ratzmann schlug auch den Bogen zur persönlichen Verbundenheitseiner Heimat mit einem brandneuen Marineschiff: "Mit der Patenschaftdes Landes mit der Fregatte 'Baden-Württemberg' und der TaufpatinGerlinde Kretschmann haben wir im Dezember ein ganz besonders engesBand mit der Marine geknüpft."Für Staatssekretär Julian Würtenberger aus dem Innenministeriumdes Landes sollte der Abend "ein Auftakt der HinwendungBaden-Württembergs zum Maritimen" werden. Er gratulierte der Marine:"Morge' wird widda g'schaft, aber heute Abend wird gefeiert. Ichwünsche Ihnen einen angenehmen Abend, gute Unterhaltung, guteKontakte - und einfach ein bisschen Stolz, dass es unsere Marinegibt.""Es heißt, die Deutschen mögen das Meer - allerdings nur vomStrand aus. Wir müssen also täglich erklären, warum es eine Marinebraucht und warum unsere Männer und Frauen in See stechen," steckteAdmiral Krause den Rahmen für den Abend ab.Der Geburtstagsempfang bot den Anwesenden die Gelegenheit fürmaritime und politische Gespräche: Unterstützt vom DeutschenMarinebund und vom Deutschen Maritimen Institut informierte dieMarine vor allem aber darüber, welche die Rolle der maritime Handelfür die deutsche Industrie besitzt. Martin Blose, Leiter Einkauf derDaimler AG lieferte im dazu passenden Impulsvortrag maritimeImpressionen über das weltweiten See- und Luftfrachtnetzwerk seinesUnternehmens.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51520/51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell