Parlamentarier setzen sich für den Erhalt von Alleen und einen sicheren Straßenverkehr ein (FOTO)

Wiederbegründung der Parlamentsgruppe Kulturgut AlleenAm gestrigen Montag, dem 14. Mai 2018, fand die zweitekonstituierende Sitzung der Parlamentsgruppe Kulturgut Alleen statt.Die fraktionsübergreifende Parlamentsgruppe wurde in der letztenWahlperiode des Deutschen Bundestages (2013-2017) auf Initiative vomdamaligen CSU-Abgeordneten Josef Göppel gegründet. Neben dem Bunddeutscher Baumschulen (BdB) wird die Initiative von derSchutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), dem Bund für Umwelt undNaturschutz Deutschland (BUND), dem Deutschen Naturschutzring (DNR)und der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken unterstützt.Verkehrssicherheit und AlleenschutzZiel der Parlamentsgruppe ist die Vereinbarung vonVerkehrssicherheit auf Landstraßen und Alleenschutz in der Praxis.Dazu gehören Maßnahmen wie Tempolimit im Bereich von Alleen, diesogenannte Abschnittsmessung der Geschwindigkeit oder "SectionControl", Überholverbote an schlecht einsehbaren Straßenabschnittenund Flexibilisierung des seitlichen Pflanzabstandes. InBestandsalleen muss der Vorrang von Schutzplanken vor Baumfällungengelten. Beim Ausbau von Straßen soll der Grunderwerb fürNeupflanzungen von Anfang an berücksichtigt werden. Dazu verlangt dieParlamentsgruppe eine Ergänzung der sogenannten "RPS2009"-Richtlinie, der "Richtlinie für den passiven Schutz an Straßendurch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" von 2009. Auch der Einsatz vonStreusalz soll zugunsten anderer abstumpfender Streumittel wie zumBeispiel Splitt und Sand minimiert werden.Ökologische Vorteile von Alleen"Wir begrüßen die Wiederbegründung der Parlamentsgruppe KulturgutAlleen und stehen weiterhin mit unserem Expertenwissen unterstützendzur Verfügung. Denn Alleen erfüllen nicht nur eine ästhetischeFunktion, sondern gliedern den monotonen Straßenraum. Darüber hinaushaben Alleebäume eine wichtige ökologische Brückenfunktion: Sieverbinden Biotope und dienen zahlreichen Tierarten als Lebensraum undNahrungsquelle", erläutert BdB-Präsident Helmut Selders. "Außerdemmachen innerstädtische Alleebäume unsere Städte lebenswerter ", soSelters weiter.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 16 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben".