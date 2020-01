Parlament berät über Putins Wunschkandidaten als Regierungschef

MOSKAU (dpa-AFX) - Nach dem unerwarteten Rücktritt der russischen Regierung wollen die Abgeordneten im Parlament am Donnerstag (ab 7.00 Uhr MEZ) über die Nachfolge von Ministerpräsident Dmitri Medwedew beraten.



Dabei werde sich Michail Mischustin, der Wunschkandidat von Kremlchef Wladimir Putin, mit den einzelnen Fraktionen und Abgeordneten treffen, sagte Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin am späten Mittwochabend im russischen Staatsfernsehen. Am Nachmittag könnte es eine Entscheidung geben. Kremlchef Wladimir Putin hat den Leiter der Steuerbehörde für den Posten des Regierungschefs benannt.

Das Parlament muss Putins Vorschlag zwar noch bestätigen, das gilt aber als Formsache. Einige Parteien gaben bereits bekannt, die Kandidatur unterstützen zu wollen. Politisch ist der Wirtschaftsexperte Mischustin, der die russische Steuerbehörde seit zehn Jahren führt, bislang kaum in Erscheinung getreten. Beobachter gehen davon aus, dass er als eine Art Übergangspremier arbeiten könnte./thc/DP/he