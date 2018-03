Dresden (ots) - Was genau tun die Abgeordneten im Bundestag? Werdie Onlineplattform Parlameter befragt, bekommt detaillierteAntworten. Zum Beispiel darauf, wer wie abgestimmt hat. Oder welcheNebeneinkünfte die Abgeordneten haben. 3m5. hat gemeinsam mit dem ZDFnun das Parlameter fit für die aktuelle Legislaturperiode gemacht.Das Parlameter ist in das Newsangebot von ZDF-Online eingebunden undwird bei entsprechenden Themen direkt verlinkt.Bereits vor zwei Jahren hatte 3m5. das Parlameter optisch undtechnisch runderneuert und mobilefähig gemacht. Die Plattform greiftsich über eine Schnittstelle Daten direkt vom Bundestag ab. DasBesondere: Die Filter können so gesetzt werden, dass Abfragen nichtnur nach Parteizugehörigkeit, sondern auch nach Alter, Familienstandoder Berufsgruppe möglich sind.Technisch war das Projekt eine Herausforderung: Aufgrund dergroßen Datenmenge kommt eine moderne Java-basierte Server-Architekturzur Anwendung, die Datenverwaltung und Synchronisierung autark imHintergrund abwickelt. Die Web-Oberfläche wurde alsRich-Client-Architektur implementiert und basiert auf einem von 3m5.entwickelten JavaScript-Framework. Bei diesem Konzept werden dieDaten- und Web-Schichten strikt voneinander getrennt. DieKommunikation erfolgt über REST-Services.https://parlameter.zdf.dePressekontakt:Anne SchneiderLoschwitzer Str. 37, 01309 Dresdenanne.schneider@3m5.deTel.: 0351-45252-22Original-Content von: 3m5. Media GmbH, übermittelt durch news aktuell