Parkside Products: Was könnte jetzt noch passieren?

Parkside Products weist zum 20.07.2018 einen Kurs von 0,15 CAD an der BörseVenture auf. Das Unternehmen wird unter "Unterhaltungselektronik" geführt.Unser Analystenteam hat Parkside Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Analysteneinschätzung: Für Parkside Products liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Parkside Products vor. Aus Analystensicht erhält die Parkside Products-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

