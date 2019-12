Parkplätze und Parkhäuser: Gilt hier rechts vor links?

Wiesbaden (ots) - "Hier gilt die StVO": Diese Hinweisschilder stehen fast immervor Parkplätzen und Parkhäusern. Doch greift dann auch 'rechts vor links' - odernicht? "Zwar gilt auf allen frei zugänglichen öffentlichen Flächen, und dazugehören auch ein Supermarkt-Parkplatz oder das öffentliche Parkhaus, dieStraßenverkehrsordnung. Jedoch geht damit nicht automatisch einher, dassAutofahrer 'rechts vor links' befolgen müssen", sagt Anka Jost,Kfz-Verkehrsexpertin bei der R+V24-Direktversicherung. "Das Vorfahrtsrechtbesteht auf Parkplätzen nur, wenn die Fahrspuren eindeutig festgelegt undmarkiert sind und so Straßencharakter haben."Ist der Parkplatz nur eine große freie Fläche mit markierten Parkbuchten, geltendie Vorfahrtsregeln nicht. Erst wenn richtige Straßen eingezeichnet sind,greifen auch wieder die Vorfahrtsregeln. Ein Beispiel dafür sind Verbindungenzwischen mehreren Parkplätzen mit Straßenmarkierungen oder baulicher Abgrenzung,etwa mit Bordsteinen. "Auf jedem Parkplatz gilt jedoch die wichtigsteVerkehrsregel: An das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme sollten sichAutofahrer unbedingt halten", so die Verkehrsexpertin. Das bedeutet:Schrittgeschwindigkeit fahren, ständig bremsbereit sein und auf ein- undausparkende Fahrzeuge achten.Wer das außer Acht lässt, könnte bei einem Zusammenstoß für den Schadenaufkommen müssen oder eine Teilschuld bekommen - egal, ob er von rechts oderlinks gekommen ist.Pressekontakt:R+V24Harika Kernc/o Arts & Others Communication GmbHDaimlerstraße 12 / D-61352 Bad Homburg v.d.H.Telefon +49 (0) 61 72 / 90 22 - 108 / Fax - 119Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73568/4465612OTS: R+V24Original-Content von: R+V24, übermittelt durch news aktuell