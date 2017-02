Parkinson-Patienten setzen auf Apotheken vor Ort / Vereinbarung zwischen ABDA und Deutscher Parkinson Vereinigung (FOTO)

Berlin/Neuss (ots) -Die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. (dPV) und die ABDA -Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. gehen einelängerfristig angelegte Partnerschaft zur Verbesserung derpharmazeutischen Betreuung der bundesweit 300.000 Parkinson-Patientendurch die 20.000 öffentlichen Apotheken ein. Die dPV hat ihrebisherige Kooperation mit der holländischen Versandapotheke DocMorrisbeendet und setzt nun voll auf die Betreuung durch Präsenzapotheken.Dies ist der Kern einer Vereinbarung zwischen ABDA-PräsidentFriedemann Schmidt und dPV-Geschäftsführer Friedrich-WilhelmMehrhoff. Bereits im Dezember hatte ein Spitzentreffen beiderVerbände in Münster stattgefunden. Unter anderem soll der Kontaktzwischen dPV und Apothekerschaft auf regionaler Ebene vertieft unddas spezifische Fortbildungsangebot für Apotheker ausgebaut werden.Neben der Zertifikatsfortbildung der Apothekerkammer Westfalen-Lippeüber "Beratung und Medikationsmanagement bei Parkinson-Patienten"sollen Fallbeispiele zu Parkinson in das FortbildungscurriculumMedikationsanalyse aufgenommen werden. Zudem ist angedacht,besonderen Betreuungsbedarf von Parkinson-Patienten durch Befragungenzu identifizieren."Tausende Parkinson-Patienten können darauf setzen, künftig nochindividueller und kompetenter von ihrer Apotheke vor Ort betreut zuwerden", sagt dPV-Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Mehrhoff."Versandapotheken sind zwar telefonisch erreichbar, aber in derBetreuung der Parkinson-Patienten haben Apotheken vor Ort den klarenVorteil, ganz nah dran, schnell verfügbar und persönlich ansprechbarzu sein." ABDA-Präsident Friedemann Schmidt sagt zur Partnerschaft:"Die Apotheken begleiten schon heute ihre Parkinson-Patienten mitviel Zuwendung. Mit den zusätzlich geplanten Maßnahmen könnenApotheker ihre Kenntnisse jetzt vertiefen und diese Patienten mitbesonderen Bedürfnissen noch besser pharmazeutisch betreuen. Das istein Fortschritt für Patienten und Apotheker."Zum Hintergrund: Die Deutsche Parkinson Vereinigung e.V. (dPV) isteine Selbsthilfe-Vereinigung mit 23.000 Mitgliedern sowie 450Regionalgruppen und Kontaktstellen. Das Ziel der dPV ist, dieLebensumstände von Parkinson-Patienten und deren Partnern zuverbessern. Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbändee.V. ist die Spitzenorganisation der mehr als 60.000 Apothekerinnenund Apotheker sowie von fast 20.000 Apotheken. Sie zählt 17Landesapothekerkammern und 17 -verbände zu ihren Mitgliedern.Mehr Details unter www.abda.de und www.parkinson-vereinigung.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, ABDA-Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deFriedrich-Wilhelm Mehrhoff, dpV-Geschäftsführer, 02131 740 270,bundesverband@parkinson-mail.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell