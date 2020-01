Köln (ots) - Hartes Training, strenge Tanzlehrer und Muskelkater ohne Ende - Alldas müssen die Promis in Kauf nehmen, die zum "Dancing Star 2020" gekürt werdenwollen. Neben Sänger Luca Hänni, Komikerin Ilka Bessin, Fußballspielerin SteffiJones und Schauspieler Tijan Njie nehmen auch diese fünf Stars dieHerausforderung an und können es kaum abwarten, in die Tanzschuhe zu schlüpfen:TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19): "Für mich ist 'Let's Dance' derRitterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich einegroße Ehre. Ich freue mich darauf, meine High Heels gegen Tanzschuheeinzutauschen."Moderatorin Ulrike von der Groeben (62): "Normalerweise rede ich alsSportmoderatorin ja nur über den Sport. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich micheiner echten sportlichen Herausforderung stelle. Das wird sicherlich sportlichund mental eine sehr intensive Zeit."Artistin Lili Paul-Roncalli (21):"Normalerweise stehe ich in der Manege. Jetzt geht's für mich zum ersten Malaufs Tanzparkett. Für mich ist es eine große Herausforderung, die ich gerneannehme. Ich kann keine Standardtänze, obwohl wir Artisten bei Roncalli imFinale mit dem Publikum Walzer tanzen. Da habe ich dann immer mit kleinenKindern getanzt, damit es nicht auffällt, dass ich die Tanzschritte gar nichtkenne.""Last Man Standing" (Ninja Warrior Germany) Moritz Hans (23): "Die meiste Zeithänge ich an irgendwelchen Wänden ab, jetzt wage ich mich aufs Parkett, um dasTanzbein zu schwingen."Schauspieler Martin Klempnow (46):"Meine Chancen? Ich bin tollpatschig, habe Übergewicht, bin nicht sexy, habekeine Instagram Follower, kein interessantes Privatleben und kann nicht tanzen -mit anderen Worten: Es läuft!"Zwar sind einige dieser Stars für ihre sportlichen Fähigkeiten bekannt - ob sieaber auch tänzerisch überzeugen können, müssen sie alle ab dem 21. Februar unterBeweis stellen. Wer kann die kritischen Juroren mit seiner Performancebegeistern? Wer gerät in eine Stolperfalle? Und wer tanzt sich in die Herzen derZuschauer?Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deFrank RendezRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74246frank.rendez@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4491604OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell