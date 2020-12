Parker-hannifin: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Parker-hannifin, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.12.2020, 16:50 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 267.29 USD.

Wie Parker-hannifin derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die Parker-hannifin sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 13 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Parker-hannifin. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 231,62 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,85 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 272 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Parker-hannifin-Aktie ein Durchschnitt von 201,74 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 272 USD (+34,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (254,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,72 Prozent), somit erhält die Parker-hannifin-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Parker-hannifin erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Parker-hannifin mit einer Rendite von 34,69 Prozent mehr als 28 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,97 Prozent. Auch hier liegt Parker-hannifin mit 25,72 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

