Parker-Hannifin: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Am 07.08.2018, 03:19 Uhr notiert die Aktie Parker-Hannifin an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 174,3 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Parker-Hannifin haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Parker-Hannifin mit einem Wert von 16,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Machinery" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,06 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Parker-Hannifin mit einer Rendite von 6,74 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die "Machinery"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,63 Prozent. Auch hier liegt Parker-Hannifin mit 5,1 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Parker-Hannifin führt bei einem Niveau von 29 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 33,96 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".