Parker-Hannifin: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Parker-Hannifin":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Parker-Hannifin, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.11.2019, 22:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 199.85 USD.

Unser Analystenteam hat Parker-Hannifin auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Parker-Hannifin mit einer Rendite von 22,9 Prozent mehr als 15 Prozent darüber. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,89 Prozent. Auch hier liegt Parker-Hannifin mit 13,01 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Parker-Hannifin als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Parker-Hannifin-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 198,17 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -0,83 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 199,83 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Parker-Hannifin hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,76 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.11%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,35 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.