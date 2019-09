Parker-Hannifin: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Parker-Hannifin":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Parker-Hannifin, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2019, 13:14 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 175.57 USD.

Unser Analystenteam hat Parker-Hannifin auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Parker-Hannifin liegt bei 56,09, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Parker-Hannifin bewegt sich bei 32,51. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Parker-Hannifin nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,1 Prozentpunkte (1,99 % gegenüber 2,09 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Parker-Hannifin-Aktie ein Durchschnitt von 170,72 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 177,7 USD (+4,09 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (169,45 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,87 Prozent), somit erhält die Parker-Hannifin-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Parker-Hannifin erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.