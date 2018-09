ParkerVision: Was jetzt?

Für die Aktie ParkerVision stehen per 06.09.2018 0,52 USD an der Heimatbörse OTC US zu Buche. ParkerVision zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unsere Analysten haben ParkerVision nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ParkerVision-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,82 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,52 USD) deutlich darunter (Unterschied -36,59 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (0,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,75 Prozent), somit erhält die ParkerVision-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die ParkerVision-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: ParkerVision erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -74,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Semiconductors"-Branche sind im Durchschnitt um 0,84 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -75,44 Prozent im Branchenvergleich für ParkerVision bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,65 Prozent im letzten Jahr. ParkerVision lag 85,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um ParkerVision auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von ParkerVision sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.