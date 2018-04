Parken verboten / Gemeinschaftsfläche einer WEG ist nicht dafür gedacht (FOTO)

Berlin (ots) -Die nächstbeste Parkmöglichkeit ist vielen Menschen gleichzeitigauch die liebste Parkmöglichkeit. Doch man sollte dabei immer etwasvorsichtig sein. Gemeinschaftsflächen einerWohnungseigentümergemeinschaft eignen sich in der Regel nicht, umdarauf sein Automobil abzustellen. Es handelt sich nach Informationdes Infodienstes Recht und Steuern der LBS um einen unzulässigenGebrauch der Gemeinschaftsfläche. Anders sieht es lediglich aus, wennman nur kurzfristig heranfährt, um sein Fahrzeug zu entladen oder zubeladen. Das fällt häufig noch in den Bereich des Zulässigen.Zumindest dann, wenn die betroffene Gemeinschaftsfläche in derTeilungserklärung als "Einfahrt" zugewiesen wird. Wer sich auf einesogenannte konkludente Zuweisung beruft, das heißt auf ein bis dahinunwiderrufenes Recht durch langjähriges Abstellen seines Fahrzeugs,der muss hohe Anforderungen erfüllen - vor allem muss er nachweisen,dass sich alle Beteiligten solch einer nicht schriftlich fixiertenNutzungsregelung bewusst waren. (Landgericht Dortmund, Aktenzeichen 1S 357/16)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell