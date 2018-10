Park Place Technologies erwirbt den in Houston ansässigen globalen Dienstleister Solid Systems CAD Services (SSCS)

Diese Akquisition erweitert die Kapazitäten und Fähigkeiten vonPark Place Technologies und stärkt das Serviceangebot für KundenCleveland (ots/PRNewswire) - Park Place Technologies gab heutebekannt, dass die Akquisition von Solid Systems CAD Services (SSCS),des weltweit tätigen Anbieters von Wartungsdienstleistungen(third-party maintenance services; TPM) mit Hauptsitz in Houston, zumAbschluss gebracht wurde. Damit hat Park Place Technologies in denletzten 24 Monaten seine neunte Akquisition vorgenommen. Nach demErwerb von SSCS mit seinen regionalen Büros im VereinigtenKönigreich, in Deutschland, den Niederlanden sowie in Malaysia,Singapur, Brasilien, Finnland und Japan wird sich Park PlaceTechnologies auch weiterhin mit exzellenter Dienstleistung undTop-Kundenbetreuung in der Branche auszeichnen."Als Veteran im Bereich der externen Wartungsdienstleistungen wirdSSCS aufgrund seines außergewöhnlich talentierten Teams, das zu einemGroßteil aus langjährigen Mitarbeitern besteht, besonders geschätzt;dazu gehören Führungspersönlichkeiten, die auch wesentlich zum Aufbauunserer Branche beigetragen haben," sagte Chris Adams, Präsident undCOO bei Park Place Technologies. "SSCS setzt seit jeher auf enge undlangjährige Kundenbeziehungen, was seinem hervorragendenKundenservice und seinem Ansatz, bedeutenden Mehrwert für Kunden zugenerieren, zuzuschreiben ist. Der Geschäftssinn von SSCS istgroßartig und ähnelt dem Ansatz, den auch wir im Bereich derKundenbindung verfolgen."Das von SSCS stets aufrechterhaltene hohe Serviceniveau spiegeltdas Know-how seiner Außendienst-Techniker und das unerschütterlicheEngagement für seine Kunden wider, was eine der vielen Parallelenzwischen SSCS und Park Place Technologies ist und einen nahtlosenÜbergang ermöglichen wird. Durch die Akquisition wird Park PlaceTechnologies seine Größenordnung in der TPM-Branche erhöhen, was zuzusätzlichen Vorteilen für seine globalen Kunden führt, unter anderemdurch ein gesteigertes Serviceniveau und bessere operativeUnterstützung, höhere Ressourcenverfügbarkeit und mehr Effizienz."Unsere Kunden und Mitarbeiter waren immer schon dierichtungsweisenden Elemente für unser Unternehmen. Wir habenmaßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden stets sorgfältig undtransparent erstellt und dieses Maß an Sorgfalt auch stets im Bereichder Zusammenstellung unseres Teams eingesetzt", sagte GahlenCarpenter, Präsident, Mitbegründer und Eigentümer von SSCS. "DieEntscheidung, von Park Place Technologies übernommen zu werden, wurdemit viel Sorgfalt getroffen und repräsentiert die Interessen unsererPartner und Mitarbeiter. Es war eine Ehre, Teil von SSCS zu sein, unddie aktuelle Veränderung bringt große Chancen für unsere Organisationund unsere Kunden mit sich, da Park Place Technologies die Werte unddie Kultur, die in unserem Unternehmen verwurzelt sind, in Ehrenhält."Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung befindet sich SSCS nach wie voran der Spitze der externen Wartungsdienstleister, da das Unternehmenseine Service-Angebote stets weiterentwickelt hat, um denBedürfnissen seiner Fortune 500-Kunden gerecht zu werden. SSCS bietetIT-Wartungs- und Hardware-Support für gewerbliche Kunden an undbeschäftigt ein Team, dessen Mitglieder im Durchschnitt seit 14Jahren im Unternehmen beschäftigt sind. Infolge der Übernahme werdenKunden von SSCS von den erweiterten Enterprise-Speicherlösungen vonPark Place Technologies und dem preisgekrönten proaktivenWartungsdienst des Unternehmens, ParkView®, profitieren, der durchverkürzte Reaktions- und Behebungszeiten bei Hardwarefehlernüberzeugt.Dies ist nach dem Erwerb von Origina Technology Services undAxentel Technologies nun die dritte Akquisition für Park PlaceTechnologies im Jahr 2018, was insgesamt die Präsenz von Park PlaceTechnologies in Europa und Asien deutlich erweitern wird. DieAkquisitionen repräsentieren das Engagement von Park PlaceTechnologies, die wachsenden Bedürfnisse seiner globalen Kundenbasisoptimal zu bedienen.Informationen zu Park Place TechnologiesPark Place Technologies ist ein führender Anbieter vonRechenzentrums-Hardwarewartung und verpflichtet sich, einenüberlegenen Service anzubieten, der die Erwartungen von Kundenübertrifft. Park Place Technologies wurde 1991 gegründet und stelltalternative Storage-Lösungen nach Ablauf der Garantiezeit sowieWartungsdienste für Server und Netzwerkkomponenten fürIT-Rechenzentren zur Verfügung. Mit Zugang zu einem globalenKontaktzentrum rund um die Uhr, Unterstützung durch diefortschrittlichsten Techniker in der Branche und einer breitenPalette von branchenführenden und preisgekrönten Dienstleistungen,wie ParkView, befähigt Park Place Technologies seine Kunden, ihreBetriebsgeschwindigkeit zu verbessern und Betriebszeiten zumaximieren.Mit seinem unablässigen Streben nach Exzellenz bietet Park PlaceTechnologies stolz außergewöhnlichen Kundenservice und betrieblicheVorteile für Unternehmen an; unter seinen Kunden befinden sich unteranderem Regierungsbehörden, höhere Bildungseinrichtungen undInstitutionen des Gesundheitswesens, Cloud-Service-Anbieter, KMU undFortune-500-Unternehmen.Mit mehr als 13.000 Kunden, darunter alle Tier-One-OEM, sind dieDienstleistungen von Park Place Technologies über 35.000Rechenzentren in mehr als 115 Ländern verteilt.Für mehr Informationen besuchen Sie bittewww.parkplacetechnologies.comInformationen zu SSCSSeit 1988 stellt SSCS Hardware-Wartung und Support fürIT-Abteilungen und Datenzentren zur Verfügung. 