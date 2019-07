Park Hotels & Resorts: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Park Hotels & Resorts. Die Aktie notiert im Handel am 16.07.2019, 06:13 Uhr, mit 26.93 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Park Hotels & Resorts erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33,8 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 25,51 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 26,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Park Hotels & Resorts erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Park Hotels & Resorts für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Park Hotels & Resorts für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Park Hotels & Resorts insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Dividende: Park Hotels & Resorts schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,64 % und somit 2,43 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,21 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".