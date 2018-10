Park Electrochemical: Kommt jetzt der Schock?

Für die Aktie Park Electrochemical stehen per 26.10.2018 17,54 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Park Electrochemical zählt zum Segment "Elektronische Fertigungsdienste".

Unser Analystenteam hat Park Electrochemical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Park Electrochemical aktuell 2,28. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Semiconductors". Park Electrochemical bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Park Electrochemical liegt bei 97,17, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Park Electrochemical bewegt sich bei 71. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Park Electrochemical 1 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Park Electrochemical vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 17,54 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 36,83 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 24 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".