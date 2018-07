Parity: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Parity an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 13,75 GBP aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Human Resource & Employment Services".Nach einem bewährten Schema haben wir Parity auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Parity erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Parity vor. Parity erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

