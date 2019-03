Parity: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Kurs der Aktie Parity steht am 17.03.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 8,75 GBP. Der Titel wird der Branche "Human Resource & Employment Services" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Parity auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Parity konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Parity auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,5 ist die Aktie von Parity auf Basis der heutigen Notierungen 66 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (37,06) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Parity auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Parity in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Parity hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.