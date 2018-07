Berlin (ots) - Der Paritätische kritisiert den vonBundesinnenminister Seehofer vorgestellten "Masterplan Migration"aufs schärfste. So werde ausschließlich von "Migration" und"Migranten" gesprochen, die in der Asylgesetzgebung verbrieftenRechte von Schutzsuchenden hingegen völlig außer Acht gelassen.Darüber hinaus kritisiert der Verband, dass unter den zentralenBegriffen der "Steuerung" und "Ordnung" de facto zahlreiche neue,restriktive Regelungen eingeführt würden, die teilweise sogar überdie im Koalitionsvertrag vereinbarten Absichten hinausgingen, so zumBeispiel die längere Bezugszeit von abgesenkten Leistungen nach demAsylbLG und dem Vorrang der Sachleistungsgewährung. Gleichzeitigfehle die ebenfalls im Koalitionsvertrag vereinbarte Einrichtungeiner unabhängigen, also nichtstaatlichen Asylverfahrensberatungganz. Auch die Einrichtung von sogenannten ANKerZentren, lehnt derParitätische klar ab.Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des ParitätischenGesamtverbands: "Begriffe wie 'Ankerzentren' sollen uns in die Irreführen. Es handelt sich um nichts anderes als Lager."Großeinrichtungen zur Unterbringung von Geflüchteten müssten laut demParitätischen dringend vermieden und die Verteilung aus denErstaufnahmeeinrichtungen in dezentrale Unterkünfte so früh wiemöglich, spätestens nach drei Monaten erfolgen. Nur damit seien dieGewährleistung von Integrations- und Teilhabemöglichkeiten,unabhängig von der Bleibeperspektive, sichergestellt. Zudemkritisiert der Paritätische die Unterbringung von Schutzsuchenden ingeschlossenen Lagern, weil damit die Anerkennung und Durchsetzungspezieller Unterbringungs-, Versorgungs-, und Schutzbedarfe fürbesonders gefährdete und schutzbedürftige Flüchtlinge verunmöglichtsei.Völlig fehle dem Paritätischen im "Masterplan Migration" die fürdas Gelingen einer "Steuerung" und "Ordnung" notwendige Bereitschaft,Schutzbedürftige im Rahmen von humanitären Aufnahme- oderResettlementprogrammen im notwendigen Maße aufzunehmen und weiterelegale Wege der Zuwanderung zu schaffen.Für den Paritätischen ist überdies eine nationale oder europäischeFlüchtlingspolitik, die im Kern vorrangig auf die Auslagerung desFlüchtlingsschutzes abzielt und sogar in Kauf nimmt, dass notwendigeSeenotrettung unterbleibt, völlig inakzeptabel. "Wir erleben gerade,wie hier bei uns in Deutschland und Europa Menschenrechte mit Füßengetreten und ihre Universalität in Frage gestellt wird.", fügtSchneider hinzu. "Dies wird besonders deutlich im Umgang mit derzivilen Seenotrettung. Die Verrohung nimmt zu."Pressekontakt:Gwendolyn Stillingpr@paritaet.org030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell