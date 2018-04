Paritätischer fordert vollständige Abschaffung der Sanktionen in Hartz IV

Berlin (ots) - Eine vollständige Abschaffung der Sanktionen inHartz IV fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband anlässlich derheute von der Bundesagentur für Arbeit vorgestellten Statistik.Notwendig sei eine komplette Neuausrichtung der Grundsicherung. DerVerband kündigt an, innerhalb der kommenden zwei Wochen ein eigenesKonzept zur Reform von Hartz IV vorzulegen.Der Paritätische kritisiert das Instrument der Sanktionen, mit demMenschen häufig in existenzielle Notlagen gezwungen würden, alsverfassungsrechtlich höchst zweifelhaft und in keiner Weisezielführend. "Sanktionen bringen Menschen nicht schneller in Arbeitund sind keine pädagogischen Antworten, sondern werden lediglich alsDrangsalierung und Ausdruck sozialer Ignoranz wahrgenommen. Menschen,die ohnehin am Existenzminimum leben, werden durch Sanktionen nochweiter in die Not und schlimmstenfalls sogar in die Obdachlosigkeitgedrängt", kritisiert Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbandes. Insbesondere die besondere Härtegegenüber Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen nach aktuellerGesetzeslage die Leistungen komplett und selbst die Unterkunftskostengestrichen werden könnten, sei nicht nachvollziehbar.Der Verband begrüßt, dass auch Detlef Scheele, derVorstandsvorsitzende der BA, Veränderungsbedarf einräume. Aus Sichtdes Paritätischen sind jedoch kleine Korrekturen nicht ausreichend."Die Sanktionen gehören vollständig abgeschafft. Wir müssen weg vondieser misanthropischen Grundhaltung, die Hartz IV prägt, hin zueinem echten Hilfesystem. Hilfe statt Strafe muss die Richtschnursein", so Schneider. Der Paritätische kündigt für die kommenden zweiWochen die Vorstellung eines Reformkonzeptes zur konsequentenNeuausrichtung der Grundsicherung für Arbeitsuchende an.Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit gab es imvergangenen Jahr 952.840 Sanktionen gegen erwerbsfähige HartzIV-Leistungsberechtigte. Drei von vier Sanktionen entfielen dabeilediglich auf so genannte "Meldeversäumnisse". Fast ein Drittel allerHartz-IV-Sanktionen treffe dabei Familien mit Kindern.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell