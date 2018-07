Paritätischer fordert mehr Chancen für Langzeitarbeitslose im Sozialen Arbeitsmarkt

Berlin (ots) - Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht beim heuteim Bundeskabinett verabschiedeten Entwurf desTeilhabechancengesetzes, mit dem der Soziale Arbeitsmarkt umgesetztwerden soll, noch Nachbesserungsbedarf. Grundsätzlich begrüßt derVerband die Intention des Gesetzentwurfs, Langzeitarbeitslose inöffentlich geförderte, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungenzu bringen. Das schafft für Langzeitarbeitslose neue Möglichkeitenzur sozialen Teilhabe und langfristige Chancen, auf dem Arbeitsmarktwieder Fuß zu fassen. Der Paritätische sieht dennoch an verschiedenenStellen Nachbesserungsbedarf.Von dem Gesetz profitieren sollen nur Arbeitslose, die mindestenssieben Jahre lang Hartz-IV-Leistungen bezogen und keine nennenswertenBeschäftigungen hatten. "Schon deutlich kürzere Zeiten inverfestigter Arbeitslosigkeit führen nach aller Erfahrung bei vielenBetroffenen zu massiven gesundheitlichen Belastungen und sozialerAusgrenzung. Deswegen muss deutlich früher geholfen werden" erklärtWerner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Erplädiert dafür, dass das Gesetz spätestens nach vier Jahrendurchgängiger Arbeitslosigkeit Angebote ermöglicht.Weiterhin kritisiert Hesse, dass sich der im Gesetz vorgeseheneLohnkostenzuschuss lediglich am Mindestlohn orientiert. "Das schafftfalsche Anreize und öffnet Lohndrückerei Tür und Tor. Zugleich ist eseine Benachteiligung gegenüber Betrieben, die nach Tarif zahlen"findet Hesse. Eine Orientierung am regulären Lohn sollte deshalbder Maßstab sein.Ein dritter Punkt, den der Paritätische kritisiert, ist dieFinanzierung. Ob die im Koalitionsvertrag versprochenen Mittel vonvier Milliarden Euro tatsächlich für den Sozialen Arbeitsmarkteingesetzt werden, ist äußerst fraglich, denn die Jobcenter werdendie Gelder auch zum Stopfen von Haushaltslöchern für ihreVerwaltungskosten verwenden. Daher fordert der Paritätische, dass eseine klare Zweckbindung der Mittel gibt."Nach aktuellem Stand bietet das Teilhabechancengesetz zu wenigeChancen zur Teilhabe für Langzeitarbeitslose. Das Gesetz greift zuspät, spart am Lohn der Beschäftigten und hat keine verlässlicheFinanzierung. Erst wenn diese Punkte nachkorrigiert werden, verdientes seinen wohlklingenden Namen" so Werner Hesse.Pressekontakt:Philipp Meinertredaktion@paritaet.org030 24636-339Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell