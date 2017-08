Paritätischer fordert Abkehr von Agenda-Politik

ERFURT (dpa-AFX) - Einen Monat vor der Bundestagswahl hat der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Kurswechsel in der Arbeits- und Sozialpolitik gefordert.



Am Mittwoch stellte der Verband unter dem Namen "Mut zur Korrektur" einen 15-Punkte-Plan vor, in dem er unter anderem die Abschaffung sachgrundloser Befristung, genauere Kontrollen von Leiharbeit und eine Erhöhung des Mindestlohnes fordert.

Nach Angaben des Thüringer Landesverbandes profitieren Langzeitarbeitslose bisher kaum vom Aufschwung des Arbeitsmarktes im Freistaat. Gleichzeitig steige die Zahl von Leiharbeitern in Thüringen. Langzeitarbeitslose fänden keine Arbeit, weil der Arbeitsmarkt für sie kein Angebot bereithalte. Der Paritätische fordert daher die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarktes für Betroffene, der von Jobcentern und Kommunen gefördert werden soll./afa/DP/fbr