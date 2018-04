Paritätischer ehrt Duisburger Schulklasse für Flüchtlings-Engagement und Zivilcourage

Berlin (ots) - Auf dem heutigen Verbandstag des ParitätischenGesamtverbands in Potsdam ehrte der Verband die ehemalige Schulklasse9d des Duisburger Steinbart-Gymnasiums mit der Skulptur "Dialog undToleranz". Die Schülerinnen und Schüler aus dem Ruhrgebiet wurdenbundesweit bekannt, als sie sich im vergangenen Jahr erfolgreich fürdie Rückkehr ihrer Mitschülerin Bivsi Rana einsetzten, nachdem diesemit ihren Eltern gemeinsam nach Nepal abgeschoben wurde."Die jungen Menschen haben sich außerordentlich um die sozialeVerantwortung der Gesellschaft verdient gemacht und ein Zeichen fürHumanität gesetzt. Ich freue mich, ihnen die Skulptur für Dialog undToleranz verleihen zu können" erklärte Prof. Dr. Rolf Rosenbrock,Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands. Rosenbrock weiter:"Die Schülerinnen und Schüler sind Ausdruck einer engagiertenZivilgesellschaft, die Gesicht zeigen gegen eine kompromisslose undinhumane Durchsetzung von Abschiebeverfahren." Sie fördern und lebendie Paritätischen Werte der Offenheit, Vielfalt, Toleranz undHumanität als tragende Prinzipien der Gesellschaft, die heute sowichtig wie seit langem nicht mehr sind, so der Vorsitzende.Die Skulptur für Dialog und Toleranz ist die höchste Auszeichnungdes Paritätischen für die Würdigung von Menschen außerhalb desVerbandes, die sich in besonderer Weise um die Förderung des Dialogsund der Toleranz in der Gesellschaft verdient gemacht haben. Zuletztwurde Herr Dr. h.c. Tom Mutters, Gründer und Ehrenvorsitzender derLebenshilfe, 2012 mit der Skulptur für Dialog und Toleranzausgezeichnet.Der Verbandstag unter dem Motto "Mensch, Du hast Recht!" ist diezentrale verbandliche Veranstaltung der Paritätischen Jahreskampagnezum Thema Menschenrechte. Im Rahmen der Kampagne sind über das dasJahr zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten rund um die zentralenThemen Recht auf Wohnen Wohnen, Gesundheit, Bildung,Selbstbestimmung, Teilhabe und Schutz geplant. Weitere Informationenunter www.mensch-du-hast-recht.dePressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell