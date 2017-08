Paritätischer Wohlfahrtsverband kritisiert AFD-Asylkonzept als menschenverachtend und absurd

Berlin (ots) - Als "neuerlichen kalkulierten Tabubruch" bezeichnetder Paritätische Gesamtverband die Forderung der AFD nach einerAbschaffung des individuellen Asylrechts. Die Partei treibe mit ihremheute vorgestellten Asylkonzept die europäische Debatte um dieAuslagerung des Flüchtlingsschutzes auf eine gefährliche Spitze,warnt der Paritätische. Statt militaristischer Kleinstaaterei, einerweiteren Abschottung Europas und der Schaffung vonInternierungslagern in Afrika, seien endlich legale und gefahrenfreieZugangswege in die EU zu gewährleisten, fordert der Verband."Die Forderung nach der Abschaffung des individuellen Asylrechtsstellt einen neuerlichen kalkulierten Tabubruch dar, wie er für dieAFD mittlerweile typisch ist. Ebenso verhält es sich mit derSchließung der deutschen Grenze, die nichts anderes als diepraktische Freizügigkeit in der EU bedeuten würde", so UlrichSchneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.Die asylpolitischen Vorschläge der AFD seien teilsmenschenverachtend, teils absurd, in jedem Fall aber Gift für dengesellschaftlichen Zusammenhalt."Der Paritätische wendet sich ganz ausdrücklich gegen eine solchePolitik der Internierungslager und die Auslagerung desFlüchtlingsschutzes vor Europas Grenzen. Globale Probleme wie das derFlüchtlinge erfordern ein humanes Handeln der gesamten EU und keinemilitaristische Kleinstaaterei", so Schneider. Das individuelleAsylrecht sei unantastbar und in jedem Falle zu erhalten. "Was wirbrauchen sind keine verantwortungslose Abschottung, sondern sicherelegale Zugangswege in die EU und die solidarische Verteilung unterderen Mitgliedern", so Schneider.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel.030/24636305, e-Mail: pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Parit?tischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell